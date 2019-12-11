Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
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