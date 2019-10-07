SON DAKİKA!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

2010'dan bu yana ticaret hacmimiz yüzde 200 arttı. Daha büyük hedefler için işadamlarına büyük görevler düşüyor.

Siz işadamlarınızın da gereken çabayı göstermenizi bekliyorum. Bugün Cumhurbaşkanı sayın Vucic ve heyetlerarası görüşmelerimizi verimli bir şekilde tamamladık. 9 adet ikili anlaşma imzaladık.

Sırbistan stratejik konumu, iş ortamı, teşviklerle yatırımcılarımız için büyük fırsatlar barındırıyor. Sadece ticaretimiz değil karşılıklı yatırımlarımız da artıyor.

Sırbistan'da yaklaşık 8 bin kişiye şu an itibarıyla istihdam sağlıyoruz.

Yarın tekstil, otomotiv ve makina yan sanayi tesislerinde faaliyet gösteren toplu açılışını yapacağız.

Ayrıca bir fabrikamızın da temel atma törenini gerçekleştireceğiz.