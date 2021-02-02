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Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıttı! 0 can kaybı, 0 yaralanma, 0 hasar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazalarını 0'a indirmek için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "0 can kaybı, 0 yaralanma, 0 hasar hedefimize ulaşana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Bu konu her türlü siyasi ve fikri ayrılığın üstünde bir meseledir. Herkesin trafik güvenliğine destek vermesi şarttır" dedi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıttı! 0 can kaybı, 0 yaralanma, 0 hasar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Tanıtım programı vesilesiyle bir araya geldiğimiz 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum. 'Kazalarda yaralanan insanlar sadece bir istatistiki veri değil, hepsini tanıyoruz' diye bir ifade vardı. Trafik kazalarında evlattan anne-babaya o kadar çok sevdiğimizi kaybettik ki bu acıların tarifi mümkün değildir.

bir dönem her akşam adeta savaş bilançosu gibi trafik kazası haberleri dinlerdik. 20 ölü, 30 yaralı rutin hale gelmişti. Çünkü yollar tek gidiş, tek geliş yollar da bozuktu. En küçük hata facia demekti. 'Bütün yollarımız duble yol olacak' dediğimizde birileri bunu dalga konusu yapmıştı. Hızla planlarımızı programlarımızı yapıp çalışmalara başladık. Göreve geldiğimizde 6 bin 100 km bölünmüş yol vardı. Bugüne kadar 22 bin km daha bölünmüş yol kazandırdık. Aynı şekilde otoyollarımızın uzunluğunu da iki kat artırdık. Denetimden, araç muayenesine kadar çok adımlar gerçekleştirdik.

Yeni kanunlar, kurallar getirdik, yeni teknolojiler geliştirdik. 'Böyle devam etsin' diyenler de oldu. Biz trafikle ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik. 0 can kaybı, 0 yaralanma, 0 hasar hedefimize ulaşana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Bu konu her türlü siyasi ve fikri ayrılığın üstünde bir meseledir. Herkesin trafik güvenliğine destek vermesi şarttır.

Bu konu dünyanın her yerinde öncelikler arasındadır. Türkiye olarak BM tarafından hazırlanan deklarasyona biz de imza attık. Yaya Öncelikli Trafik Düzeni'ne geçtik. Maket trafik araçları, ortalama hız koridoru, trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, drift yapanlara makas atanlara yüksek ceza gibi yenlikler bu plan çerçevesinde gerçekleşti. 8 bin yeni trafik personelini de göreve başlattık. Bugün toplam 28 bin 700 personel görev yapıyor. Trafik birimlerimize içinde motosikletlerden dronelara ve helikopterlere kadar 8 bin 400 taşıt tahsis ettik.

Ortalama hız koridoru sayesinde kazalar yüzde 25, can kayıpları yüzde 33 azaldı. 790 maket trafik ekip aracıyla 3 km yarıçapında ölümlü kazalar yüzde 18 düştü. 100 bin nüfus başına düşen can kaybı yüzde 13,4'ten yüzde 5,9'a geriledi. Böylece dünyada yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduk.

Bayramlarda çok ciddi kampanyalar yürüttük. Trafik eğitim TIR'ları ülkemizi dolaştı. Çocuklarımızı bilinçlendirdik. Karayollarımız üzerindeki yükü tren ve hava taşımacılığıyla azalttık. Araçların yaş ortalamasını azalttık. Bizim içimizin soğuması için görmemiz gereken rakam 0 kaza, 0 can kaybı, 0 acıdır.

Geçtiğimiz yıl yapılan konferansta 2030'a kadar can kayıplarının yüzde 50 daha azaltılması istendi. 2050 yılında 0 can kaybı hedefiyle yeni stratejiler kabul edildi. Arkadaşlarımız 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı belgesini hazırladılar.

Bu mesele toplumun tüm kesimlerinin, elini taşın altına koyarak trafik güvenliğini asgari müşterek kabul ederek başarı sağlayabileceğimiz bir konudur. Trafik yüzlerine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 2020 Yılı Trafik Medya Ödülleri'ne layık görülenleri tebrik ediyorum.

Trafik kazalarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Trafik polislerimiz ve jandarmamız olmak üzere özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerine, gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarıma trafik kurallarına uyma çağrımı tekrarlıyorum."

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