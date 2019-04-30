Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'na konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Göreve geldiğimizde yüzde 20'si yerli olan bir savunma sanayisine sahiptik. Bugün hamdolsun yüzde 68'ine sahip olduğumuz bir savunma sanayisine sahibiz. Eğer bunlar olmasaydı, terörle böyle mücadele edemezdik.

- Bu ayın başından şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik. 'İnlerine gireceğiz' dedik ve giriyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Milletimin huzurunu kaçırmakla kalmayacak açtıkları çukurlara gömeceğiz ve gömüyoruz.

- Yatırımcı girişimci Türkiye'nin dört bir yanında rahatlıkla gelip yatırımını yapabilmeli. Bunları siz pazarlayacaksınız. Diyarbakır'da da, Ağrı'da da, Kars'ta da gidip rahatlıkla yatırımını yapabilecek. Terör olunca yatırımcı gider mi? Gitmez. Yatırımcı gelmez. Bunlar ortadan kalktığı zaman teşvik bölgelerine de yatırım gelecektir.

- Son 17 yılda ihracat, turizm ve yatırım rakamlarında meydana gelen değişimler ülkemizin nereden nereye geldiğini gösteriyor. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracat 2018'de 168 milyar dolara yükseldi. Türkiye yıllık ortalama 5,6 gibi ciddi bir büyüme oranını yakaladı.

- 2002 sonrasında gayri safi yurt içi hasıla yaklaşık 3 katlık bir büyüme kaydetti. Sıkıntılara rağmen 2018 yılında ülkemize gelen doğrudan yatırımlar yüzde 12,5 artarak 13 buçuk milyar dolara ulaştı.

- 2018 yılında ihracatımızda 2017'ye göre yüzde 7 oranında bir artış oldu. Dış ticaret açığımız yüzde 29 düştü ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. 2019 yılının ilk üç ayında ihracatımız yüzde 3,3 artış göstermiş, ithalatımız yüzde 21,5 oranında azalmıştır.

- 2019 yılında 182 milyar dolar, 2023'te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz.

- Türkiye 2018 yılında 168 milyar dolarlık mal ihracatına ek olarak 48,5 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla önemli bir başarı yakalamıştır. Bu rakam 2002 yılında sadece 14 milyar dolar seviyesindeydi. Bu iki rakam arasındaki fark bir değişimin de ipuçlarını veriyor.

- Artık dünyanın dört bir köşesine sadece ürünlerimizi satmıyoruz. Müteakip hizmetleri, sinema, dizi ve kültürümüzü de ihraç ediyoruz. 350 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dizi film ihracatında ABD'den sonra ikinci sıradayız.

- 2002 yılında 13,2 milyon olan turist sayısını 2018 yılında 46 milyona, turizm gelirlerimizi ise 12,4 milyar dolardan 30 milyar dolar civarına taşıdık. İlk iki ayda turist sayımızda yüzde 7,4'lük bir artış oldu. Yaz aylarıyla bu sayı artacak ve bu da işsizliği aşağı çekecek. 2019 yılında 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza ben inanıyorum. Turizm alanlarımızı çeşitlendiriyoruz.