Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa vurgusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa vurgusu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği, darbe mahsulü darbe anayasasından kurtarma azmimiz bakidir. Ülkemizi kuşatıcı, özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa vurgusu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

"Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin hukuk niteliğini güçlendirmenin mücadelesini veriyorum. Geniş bir alanda hukuk devletini tahkim ettik.

Ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturmak için TBMM bünyesinde defalarca teşebbüste bulunduk. Bunun için komisyon kurulmasına öncülük ettik. Bu teşebbüsümüz muhalefetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradı.

Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği, darbe mahsulü darbe anayasasından kurtarma azmimiz bakidir. Ülkemizi kuşatıcı, özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız.

Anayasamızın toplumda genellikle 134 hükmü 20 yıl boyunca değişti. Sadece Anayasayla sınırlı kalmadık, ülkemizdeki temel kanunların neredeyse tamamını çağın gereklerine uygun ve demokrasi ve özgürlük alanlarını genişletici şekilde değiştirdik.

Hayatın akışı içinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması tabiidir. Bu sürecin milli iradenin üstünlüğüne göre, demokrasi çerçevesinde ve toplum tarafından benimsenerek yürütülmesidir. Yeni anayasa hazırlığımızı Meclis'te çoğunluk sağlansa bile halkoylamasına sunacağımızı belirtmiştik.

Kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcılarının niteliği de adaletin tecellisinde hayati öneme sahiptir. Yargı teşkilatımızın insan gücü kalitesini artırmak için hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz.

Danıştayımızın da üstlendiği hayati fonksiyonla Türkiye'nin demokratikleşmesine, gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: DEVA lideri Babacan: YÖK'ü kapatacağız
GÜNDEM Babacan: YÖK'ü kapatacağız
Son dakika: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi idari personeli kazada öldü
GÜNDEM Üniversite personelinden acı haber!
Okullar ne zaman kapanacak, tatil olacak? MEB okul yaz tatili tarihi
GÜNDEM Okullar ne zaman kapanacak?
Son dakika: İzmir'de korkunç suçlama! Bakıcısı itince başını zemine çarpıp öldü
GÜNDEM Korkunç suçlama! Bakıcısı itince başını zemine çarpıp ...
Mart 2022 işgücü istatistikleri
GÜNDEM Mart 2022 işgücü istatistikleri
THY'den Hırvatistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme
GÜNDEM THY'den Hırvatistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme
Son dakika: Su faturası nedeniyle kiracısını öldürdü!
GÜNDEM Su faturası nedeniyle kiracısını öldürdü!
Son dakika: İstanbul'da husumet kavgası! Tokat yiyince silahla vurdu!
GÜNDEM Tokat yiyince tetiğe bastı!
Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları için son tarih
Yeni pasaport ne zaman, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli pasaport açıklaması geldi!
GÜNDEM Yeni pasaport ne zaman verilecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.