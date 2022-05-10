Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa vurgusu 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

"Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin hukuk niteliğini güçlendirmenin mücadelesini veriyorum. Geniş bir alanda hukuk devletini tahkim ettik.

Ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturmak için TBMM bünyesinde defalarca teşebbüste bulunduk. Bunun için komisyon kurulmasına öncülük ettik. Bu teşebbüsümüz muhalefetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradı.

Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği, darbe mahsulü darbe anayasasından kurtarma azmimiz bakidir. Ülkemizi kuşatıcı, özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız.

Anayasamızın toplumda genellikle 134 hükmü 20 yıl boyunca değişti. Sadece Anayasayla sınırlı kalmadık, ülkemizdeki temel kanunların neredeyse tamamını çağın gereklerine uygun ve demokrasi ve özgürlük alanlarını genişletici şekilde değiştirdik.

Hayatın akışı içinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması tabiidir. Bu sürecin milli iradenin üstünlüğüne göre, demokrasi çerçevesinde ve toplum tarafından benimsenerek yürütülmesidir. Yeni anayasa hazırlığımızı Meclis'te çoğunluk sağlansa bile halkoylamasına sunacağımızı belirtmiştik.

Kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcılarının niteliği de adaletin tecellisinde hayati öneme sahiptir. Yargı teşkilatımızın insan gücü kalitesini artırmak için hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz.

Danıştayımızın da üstlendiği hayati fonksiyonla Türkiye'nin demokratikleşmesine, gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum."