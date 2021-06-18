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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında açıklamalarda bulundu. Uluslararası toplum salgının yönetmede iyi bir imtihan veremediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BMGK tarihin en büyük sağlık krizini ancak 100 gün sonra gündemine alabildi." dedi. Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı milletçiliğine fırsat verilmemeli!
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HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türk turizminin başkenti Antalya'ya hoş geldiniz. Davetimize icabet ederek foruma teşrif ettiğiniz için her birinize milletim şahsım adına teşekkür ediyorum. Bölgemizin ve dünyamın meselelerini konuşmak tartışmak ve bunlara çözüm bulmak için buradayız

Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Tıpkı Akdeniz gibi Antalya'da kültürlerin ortak yurdudur. Asırlardır her kültürden dinden barış içinde yaşatan Antalyamız diplomasının ev sahibi olmuştur.

Diplomasi insanlığın toplu halde yaşamaya başladığı dönem başlayan bir alandır. Savaş ve barış güçleri arasındaki dengeyi oluşturan diplomasi önleyicilik vasfıyla önemini sürekli artırmıştır.

İletişim teknolojileri, sosyal medya, internet ve artan küreselleşme ile birlikte diplomasinin alanı da şüphesiz genişlemiştir. Bugün diplomasi denilince devlet büyükleri arasında kapı kapılar arkasında gerçekleşen diplomasiden bahsetmiyoruz. Politika aktörleri kadar diplomasinin icra edildiği platformlar da değişiyor. Siyasetçiler ve diplomatlarla birlikte sivil toplum kuruluşları, medya, iş insanları ve öğrenciler de diplomasiye katılmıştır.

Dijital diplomasi de bu dönemin kazanımlarından biridir. Diplomasinin alanın bu denli genişlemesi gerilimlerinin azalmasını sağlıyor. Sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir.

Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. Birlemiş Milletler Güvenlik Kurulu tarihin en büyük sağlık krizini ancak 100 gün sonra gündemine alabildi.

"YERLİ AŞIMIZI TÜM İNSANLIKLA PAYLAŞACAĞIZ"

Türkiye olarak, 158 ülkeye sağlık malzemesi gönderdik. Türkiye'de yaşayan sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayırmadık. Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Aşının şantaj, politika veya dikte aracı kullanılması yanlış.

Yıl sonundan önce bitirmeyi planladığımız yerli aşı çalışmalarımızı insan ve evrensel bir odakla sürdürüyoruz. Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız.

Sadece siyasetçiler olarak değil akademisyenler, öğrenciler, iş, adamları topyekün yeni şeyler söylememiz lazım.

Türkiye 252 dış temsilciliğiyle dünyanın en geniş 5. diplomatik ağına sahip ülkedir.

Suriye'de faaliyet gösteren terör örgülerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. Suriye'de halkın iradesinin yansıtacak siyasi çözüm için var gücümüzle çalıştık. Fedakarca ve samimiyetle yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı buradaki dostlarımızı biliyor.

"TERÖRLE MÜCADELE HERKESİN SORUMLULUĞUDUR"

Uluslararası toplumdan terör ile mücadelede destek göremedik, ülkemizde sivilleri katledenler yıllarca korundu. PKK'nın her yıl on milyonlarca avro haraç toplamasını engelleyecek hiçbir kararlı adım atılmadı. Oysa terörün her türlüsüyle mücadele dünyaya hukuk ve demokrasi dersi verenler dahil herkesin görevidir.

Suriye'de barış ve istikrarının sağlanması sadece Türkiye'nin değil herkesin sorumluğudur.

KKTC'nin iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz. Akdeniz'in işbirliği alanı olmasını diliyoruz. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir. Doğu Akdeniz konferansı çağrımızı geçerlidir.

Salgınla beraber artan islam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede ön safta yer alıyoruz.

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