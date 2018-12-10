Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin verileceği isimler de belli oldu.



2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin, tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli'ye, sinema alanında Türker İnanoğlu'na, müzik alanında Erol Sayan'a, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar'a, vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi uygun görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.





"Sinema" alanında Türker İnanoğlu









"Müzik" alanında Erol Sayan







"Sanat/Fotoğraf" alanında İzzet Keribar







"Vefa Ödülü": Mehmet Akif Ersoy







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