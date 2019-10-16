Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...

Harekat planlandığı şekilde devam etmekte ve hamdolsun 8. gününde planlanıldığından daha da başarılar elde etmiştir. Bunun karşısında duranlar yıllardır PKK terör örgütünü ve onun Suriye uzantılarını destekleyen, finansal olarak besleyen çevrelerdir. PKK uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu örgütün desteklenmesi, palazlanması son dönem skandallarından birisidir. Şu anda gürültü kopanlar Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar aslında Suriye'de piyonları mevzi kaybettikleri için bu kadar sinirli, öfkeli ve panik halindeler. PKK'nın kaybetmesini adeta Kürtlerin kaybetmesi gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Terör örgütü kendi örgüt gündemini Kürt kardeşlerimizin meselesi gibi dayatmaktadır. Kürt kardeşlerimizi bu terör örgütünü net şekilde ayrıştırdığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"HAPİSTEKİ DEAŞ'LILARI YPG'NİN BIRAKTIĞINI GÖRDÜK"

Yenilgiyi Kürtlerin bir kaybı, sivillerin hedef alınması, insani krizin ortaya gibi gerekçelerle izah etmeye çalışanlar bilerek ya da bilmeyerek terör örgütüne arka çıkmaktadırlar. Barış Pınarı Harekatı DEAŞ'la mücadeleyi zaafa uğratmayacaktır. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'nin müdahalesinin zaafa yol açacağını iddia edenlerin dönüp bu gerçeğe bakmaları gerekir. DEAŞ'lı esirleri Batı dünyasına karşı şantaj ve pazarlık unsuru olarak kullanılmaktadır. DEAŞ'lı maphusların salıverilmesinde bunu gördük. Bir gece ansızın PYD'lilerin oraya gidip 'hadi serbestsiniz' diyerek onları nasıl bıraktıklarını gördük. Bu konu üzerinde ısrarla durulması gereken konudur. Bu DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığı hesabını sormak hakkımızdır.

"DEAŞ'LA MÜCADELE SADECE TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞU DEĞİL"

Batılı dostlarımızın NATO üyelerinin adeta terör örgütünü müttefik görmesi bir akıl tutulmasıdır. Bunu da muhataplarımıza yüzlerine ifade ettik. ABD'lilere bu güne kadar silahlandırdığınız kişiler Esed'le ittifak yaptığında ne düşünüyorsunuz? Bu soruların cevabını talep etmek en doğal hakkımızdır. Barış Planı harekatı aynı anda birçok planı bozmuştur. DEAŞ'la mücadele konusunda bu sorumluluğun sadece Türkiye'ye ait olmadığını, bunun uluslararası bir sorun olduğunu ayrıca ifade etmek isteriz. DEAŞ'la mücadele Türkiye'nin sorumluluğuymuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Biz askeri, diplomatik, siyasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilemez. DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu için vatandaşlarını kendi ülkelerine almak istemeyen Avrupalı ülkeler, bu işi başka ülkelere fatura etmek istiyorlar.