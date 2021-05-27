SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Almanya'ya gitti!

Kalın ve Ersoy Almanya'ya gitti! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Almanya’ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Almanya'da turizm ve sağlık konularına ilişkin temaslarda bulunacağı ifade edildi.

KALIN VE ERSOY RUSYA'YA GİTMİŞTİ

Öte yandan Sözcü Kalın ve Bakan Ersoy geçtiğimiz günlerde de Rusya'nın başkenti Moskova'da da temaslarda bulunmuşlardı.

Görüşmede, Rus aşısının Türkiye'ye gelmesi ve Rusya'dan uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, bu hususta yakın vadede bir takvimin belirlendiğini bildirmişti.