Danimarka'da meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin öldüğü bildiriliyor. Branda taşıyan nakliye treniyle yolcu treni çapıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, en az 6 kişi hayatını kaybetti. Kazanın, Sjælland ve Fyn adalarını bağlayan, dünyanın en pahalı köprülerinden olan Great Belt Köprüsü'nde yaşandığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis gitti.

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