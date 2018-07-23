İstanbul'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen şahıslara yönelik 12 ilçede 15 adrese polis tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı,örgüt ile bağlantısı olan ve sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu değerlendirilen yabancı terörist savaşçı (YTS) şahıslara yönelik 20 Temmuz günü operasyon düzenledi.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, polis ekipleri, Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih, Esenyurt gibi ilçelerde bulunan 15 adrese özel harekat polisleriyle birlikte eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında 43 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin devam ettiği bildirildi.

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