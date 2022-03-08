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Beycan Üçkardeş'in haberine göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, ABD Büyükelçiliği Terörle Mücadele Daire Başkanlığından gelen bilgiler ve ABD vatandaşı olan E.J.’nin ifadesi üzerine çalışma başlattı.

Eşi Lübnan asıllı olan ABD ve Ürdün vatandaşı "Abu Malik" kod adlı M.A.L.’nin Mersin’in Akdeniz ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütünde maaşlı olarak çalıştığı tespit edilen M.A.L. ve M.E.E. ile örgüt içinde internet üzerinden iletişim sağladığı Ö.E.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.L. tutuklanırken diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.