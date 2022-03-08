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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: DEAŞ’ın maaşlı elemanına kelepçe!
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Mersin'de DEAŞ'ın maaşlı elemanı tutuklandı

Mersin’de ABD Büyükelçiliği'nden gelen ihbar üzerine başlatılan DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında terör örgütünün maaşlı elemanı olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Son dakika: DEAŞ’ın maaşlı elemanına kelepçe!
HABERTURK.COM

Beycan Üçkardeş'in haberine göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, ABD Büyükelçiliği Terörle Mücadele Daire Başkanlığından gelen bilgiler ve ABD vatandaşı olan E.J.’nin ifadesi üzerine çalışma başlattı.

Eşi Lübnan asıllı olan ABD ve Ürdün vatandaşı "Abu Malik" kod adlı M.A.L.’nin Mersin’in Akdeniz ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütünde maaşlı olarak çalıştığı tespit edilen M.A.L. ve M.E.E. ile örgüt içinde internet üzerinden iletişim sağladığı Ö.E.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.L. tutuklanırken diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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