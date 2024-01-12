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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti 7 ilde kendi adaylarıyla seçime girecek

        DEM Parti 7 ilde kendi adaylarıyla seçime girecek

        DEM Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere Ankara, Antalya, Bolu, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da kendi adaylarıyla seçime girecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:00
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        DEM Parti'den 7 il açıklaması
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara, Antalya, Bolu, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da kendi adaylarıyla seçime gireceklerini bildirdi.

        Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kuracaklarını ve yaklaşık 100 bin delegenin, belediye eş başkanı aday adayları, belediye meclis üyesi aday adayları ve il genel meclisi üyesi aday adaylarından oluşan 4 bin kişi için oy kullanacağını söyledi.

        Daha önce yerel seçimlerde aday gösterecekleri 27 ilçeyi açıkladıklarını anımsatan Doğan, "Aday göstereceğimiz bazı yerleri, yeni illeri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun olmak üzere 7 ilde aday göstereceğiz. Komisyonumuz hazırlıklarını tamamladı. Aday göstermeye karar verdik. Aday göstereceğimiz yerlere ilişkin çalışmalar tamamlandıkça aşama aşama sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Doğan, dün DEM Parti heyetinin, CHP'yi ziyaret ettiğini ve sonrasında ortak açıklama yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Yerel seçimlerde güç birliği yapılabilir mi yapılamaz mı, yapılması muhtemel yerler nereler olabilir, olabilir mi, olamaz mı, buna dair bir çalışma yürütülebilir mi diye konuşulduğunu kendileri açıkladılar. Her iki partinin ilgili komisyonları bu çalışmaları yürütecek. Henüz netleşen bir şey yok buna dair. Çalışmalar ilerledikçe kamuoyu düzenli bir biçimde bilgilendirilecek. Tüm süreçlerde olageldiği gibi açık ve şeffaf bir biçimde bunları sizlerle paylaşacağız."

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