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        DEM Parti'den yeni açıklama

        DEM Parti İmralı heyetinden yapılan yeni açıklamada, "Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Sürecin hassasiyeti nedeniyle belli bir olgunluğa kadar basına bilgilendirme yapmayacağız. Yeni senede heyet olarak kapsamlı açıklama yapacağız" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 30.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:04
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        DEM Parti'den yeni açıklama
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        Geçtiğimiz cumartesi terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, yeni bir açıklamada bulundu.

        Yapılan açıklamada, "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız" denildi.

        Öte yandan Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüşmek için başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu.

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