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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: "DEM Parti ve CHP'nin konuşmalarını takip etmeyeceğiz" - Güncel haberler

        MHP, DEM Parti Grubu'nun konuşması sırasında TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı

        MHP lideri Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:19
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        "DEM Parti ve CHP'yi takip etmeyeceğiz"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum." dedi.

        TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

        Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.

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