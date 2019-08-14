Denizli'nin Çardak ilçesinde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre Denizli'nin Çardak ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 14.29 saatlerinde gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.08.14 14:29:22 37.8350 29.6558 3.1 -.- 3.7 3.8 CARDAK (DENIZLI) 2019.08.14 09:40:27 38.8535 27.5602 11.4 -.- 2.7 -.- SEYITOBA-SARUHANLI (MANİSA) 2019.08.14 08:28:29 37.7672 29.7108 6.4 -.- 1.7 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) 2019.08.14 07:51:20 37.8343 29.7280 9.2 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.14 07:17:52 37.8268 29.6767 9.1 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.14 07:01:50 37.8288 29.6937 4.9 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.14 06:59:51 37.8463 29.6577 6.1 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.14 06:22:03 39.3267 29.2840 4.8 -.- 2.0 -.- EMET (KUTAHYA) 2019.08.14 05:52:20 40.1478 42.0468 6.9 -.- 2.1 -.- CAYIRDUZU-HORASAN (ERZURUM) 2019.08.14 05:50:08 36.3543 28.8327 8.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ 2019.08.14 05:10:17 37.8137 29.6792 9.5 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.14 04:20:58 35.0812 28.1445 8.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ 2019.08.14 03:56:10 37.9173 29.9642 6.0 -.- 1.4 -.- AKKECILI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 2019.08.14 02:21:46 38.8863 27.7210 5.3 -.- 1.8 -.- KAPAKLI-AKHISAR (MANISA)
DEPREMİN MERKEZİ
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