DHA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'ye sahte gübre getirildiğini belirledi.

DHA'nın haberine göre, dün Irlıganlı Mahallesi'nde bir gübre deposuna operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada satışa hazır halde 545 çuval olmak üzere toplam 27 ton sahte gübre ele geçirdi.

Depodaki A.K. ile U.Ş. gözaltına alındı. Gübrelerin İzmir'de bir fabrikada üretilerek Denizli'ye getirildiği belirlendi.

Ünlü bir gübre firmasının çuvallarının kopyalandığı, sahte gübrelerin deniz kumu ve siyah toz boya karıştırılarak yapıldığı tespit edildi. Bu şekilde tonlarca gübrenin piyasaya sürüldüğü tahmin edilirken, normalde piyasa fiyatı yaklaşık 600 lira olan gübrelerin geçen yılın ürünü denilerek 150 liradan satıldığı da belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.