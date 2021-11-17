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Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Fesleğen Mahallesi'nin Muhtarı Semiha Aras (70), muhtarlık binasında ölü bulundu

SON DAKİKA! Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar ölü bulundu - HABERLER
Kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu
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AA

Fesleğen Mahallesi Muhtarı Aras'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

En son muhtarlık binasında görüldüğü bilgisi üzerine buraya gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine camı kırıp içeri girdi. AA'nın haberine göre; binada bulunan koltukta hareketsiz yatan Aras'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen emekli hemşire Aras’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen Aras'ın arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Birinci Aza Oğuz Sırlı, muhtarın 3 dönemdir görevde olduğunu belirterek, "Semiha hanımı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çalışkan ve herkes tarafından sevilen birisiydi. Allah rahmet eylesin." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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