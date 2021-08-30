Depoda yangın! 30 bin ton mısır silajı balyası...

DHA

Adana'da ilçeye bağlı Mercimek Mahallesi’nde yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle biyokütle enerji tesisinde kullanılmak üzere depolanan 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoya sıçradı.

Balyaların hızla tutuşmasıyla durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Firma görevlileri yanmayan balyaları güvenli bölgeye taşımak için çalışma başlattı. Bölgeye gelen 2 itfaiye, 1 arazöz ve 3 su tankerinin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.