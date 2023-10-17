SON DAKİKA DEPREM: 17 Ekim Salı 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM: 17 Ekim Salı 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş'ta ve Burdur'da meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 17 Ekim son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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