Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü her gün yayınlanıyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'ta meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen illerde artçı sarsıntılar devam ediyor. 4 Temmuz Salı günü Bitlis'te deprem meydana geldi. İşte 4 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...