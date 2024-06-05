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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM | 5 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Marmara Denizi ve Adana'da deprem! 5 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen son depremler listesini kamuoyu ile paylaşıyor. Güncel verilere göre, son 24 saat içinde ülkemizin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Yaşanan son dakika depremlerin merkez üsleri, derinlikleri ve büyüklüklerini haberimizde derledik. İşte, 5 Haziran 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 07:59 Güncelleme: 05.06.2024 - 07:59
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        Türkiye’nin aktif deprem kuşağında yer alması sebebiyle gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi anlık olarak güncelleniyor. Vatandaşlar endişeyle yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğünü araştırıyor. İşte, 5 Haziran 2024 Çarşamba son dakika deprem listesi...

        2

        ADANA CEYHAN SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 05:43'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 19.64 km olarak belirlendi.

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        MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 04:10'da Balıkesir'in Marmara ilçesine 10.47 km uzaklıkta Marmara Denizi açıklarında 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.68 km olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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