Manisa ve Akdeniz'de deprem! 5 Mayıs 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem sorgulamaları hissedilen sarsıntılarla beraber hız kazandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken gün içinde hissedilen depremlerin büyüklüğü ve merkez üssü merak konusu oldu. İşte 5 Mayıs 2024 Pazar tarihli Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Türkiye genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle anbean kaydediliyor. Deprem endişesi yaşayanlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini haberimizde derledik. İşte, 5 Mayıs 2024 Pazar son dakika depremler listesi...
MANİSA'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 07:12'de Manisa'nın Soma ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 9.86 km olarak ölçüldü.
AKDENİZ AÇIKLARI SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 07:12'de Akdeniz açıklarında 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.26 km derinliğinde gerçekleşti.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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