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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Adıyaman ve Kayseri peş peşe sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Ağustos 2023 Çarşamba son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi! İşte 23 Ağustos son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Adıyaman ve Kayseri'de meydana gelen sarsıntı sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 23 Ağustos Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 08:19 Güncelleme: 23.08.2023 - 08:19
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        Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 23 Ağustos Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        ADIYAMAN'DA DEPREM!

        AFAD verisi ile Adıyaman Çelikhan'da saat 07.02'de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        KAYSERİ 4.7 İLE SALLANDI

        Dün akşam saatlerinde Kayseri Sarız'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede en büyüğü 2.8 olmak üzere küçük ölçekli sarsıntılar devam ediyor.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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