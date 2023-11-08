1 Şurada Paylaş!









Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 7 Kasım Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da paniğe yol açan depremin ardından 8 Kasım Çarşamba günü ise Antalya'da sarsıntı hissedilid. İşte 8 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...