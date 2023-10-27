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Son dakika yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşmaya devam ediyor. Son depremler listesi ile meydana gelen depremin tarihi, saati, merkez üssü, derinliği gibi bilgiler açıklık kazanıyor. Deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte son depremler...