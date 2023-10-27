Az önce deprem mi oldu? 26 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kendi sitesi üzerinden anlık olarak duyurmaya devam ediyor. İşte 26 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son dakika yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşmaya devam ediyor. Son depremler listesi ile meydana gelen depremin tarihi, saati, merkez üssü, derinliği gibi bilgiler açıklık kazanıyor. Deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte son depremler...
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 26 Ekim tablosu: