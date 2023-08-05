Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe deprem! İşte 5 Ağustos son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 5 Ağustos Cumartesi günü yaşanan depremler...
Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 5 Ağustos Cumartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
HATAY'DA DEPREM
Kandilli verisi ile Hatay'da saat 04.08'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kahramanmaraş'ta dün saat 18.36'da 3.6 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.