SON DAKİKA DEPREM | Bartın'da deprem! 8 Eylül 2023 Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

SON DAKİKA DEPREM | Bartın'da deprem! 8 Eylül 2023 Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Son dakika deprem haberleri, her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...