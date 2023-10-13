Bingöl ve Kahramanmaraş'ta deprem! 13 Ekim son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Bingöl ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 13 Ekim 2023 Cuma günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...
Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Bingöl ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...
BİNGÖL'DE DEPREM
Bingöl Karlıova'da saat 07.36'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kahramanmaraş Andırın'da saat 02.41'de 3.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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