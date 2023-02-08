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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; deprem bölgesinde hava parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli kar yağışı ile birlikte poyrazın etkili olması bekleniyor. Kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Marmara ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli poyraz etkili olacak.

Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
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HABERTURK.COM

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, Doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere yükse kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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