Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusu yağmurlu
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
ADANA °C, 13°C
Az bulutlu
ZONGULDAK -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM °C, -9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
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