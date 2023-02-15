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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; deprem bölgesinde hava çok bulutlu olurken hava sıcaklıkları 2-8 derece arasında değişiyor. Diğer bölgelerde ise hava durumu; Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu kar yağışlı olacak. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması beklenirken iç bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor.

Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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