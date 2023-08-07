Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Son dakika deprem haberi: 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Akdeniz'de endişelendiren deprem! 7 Ağustos Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. AFAD son depremler listesine göre; bugün Akdeniz'de ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. İşte 7 Ağustos 2023 bugün Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi anbean güncelleniyor. Son olarak bu sabah Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte, 7 Ağustos 2023 Pazartesi son depremler listesi...

        2

        AKDENİZ 3.9 İLE SALLANDI!

        7 Ağustos Pazartesi günü saat 11:09'da Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        AFAD açıklanan verilere göre 7 Ağustos Pazartesi günü saat 17.44'te Kahramanmaraş Onikişubat'ta deprem meydana geldi.

        4

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar