Akdeniz'de endişelendiren deprem! 7 Ağustos Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. AFAD son depremler listesine göre; bugün Akdeniz'de ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. İşte 7 Ağustos 2023 bugün Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtı...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi anbean güncelleniyor. Son olarak bu sabah Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte, 7 Ağustos 2023 Pazartesi son depremler listesi...
AKDENİZ 3.9 İLE SALLANDI!
7 Ağustos Pazartesi günü saat 11:09'da Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
AFAD açıklanan verilere göre 7 Ağustos Pazartesi günü saat 17.44'te Kahramanmaraş Onikişubat'ta deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.
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