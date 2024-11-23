Son depremler: 24 Kasım en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Yurtta ve dünyada yaşanan son depremler anlık olarak duyuruluyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. 24 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı gibi detaylara ulaşılabiliyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Akdeniz, Malatya, Ege Denizi, Kahramanmaraş’ta deprem oldu. İşte 24 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
AKDENİZ'DE DEPREM!
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
23.11.2024,
12:31:22 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 9.5 km
MALATYA’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 05.52’de Doğanşehir Malatya’da 1.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 05.45’te Kahramanmaraş Göksun’da 1.4 deprem meydana geldi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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