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Haberler Gündem Son dakika deprem haberleri: 9. günde iki kentte yaşam umudu!
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9. günde iki kentte yaşam umudu!

Yüreklerimizi kavuran Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından, arama kurtarma çalışmalarında 8 gün geride kalırken Kahramanmaraş'taki Seçkinler Apartmanı'nda ve Adıyaman'da can kurtarma çalışması yapılıyor

Son dakika deprem haberleri: 9. günde iki kentte yaşam umudu!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından bir hafta geride kalırken, umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

SEÇKİNLER APARTMANI'NDA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Son olarak depremin 195. saatinde (saat: 07.30) Kahramanmaraş'taki Seçkinler Apartmanı'nda termal ölçüm cihazlarıyla alınan ısının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

ADIYAMAN'DA DA UMUT SÜRÜYOR

Öte yandan Adıyaman'daki Yenimahalle'de, 18 yaşındaki Muhammet isimli bir gence ulaşılmaya çalışılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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