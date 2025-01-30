Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 30 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Muğla deprem ile sallandı! 30 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre, Muğla'da deprem oldu. Muğla depremi merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar 30 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 07:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 07:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Son verilere göre Muğla’da deprem meydana geldi. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

        2

        MUĞLA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, saat 04:37’de Ege Denizi açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Merkez üssü Muğla ili Datça ilçesi olarak ölçülen deprem, 36.47 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        Yer: Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla)

        Tarih: 2025-01-30

        Saat: 04:37:44

        Enlem: 36.66722

        Boylam: 27.10528

        Derinlik: 36.47 ML

        Büyüklük: 3.3

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Türkiye karşıtı eski senatöre 11 yıl hapis cezası verildi
        Türkiye karşıtı eski senatöre 11 yıl hapis cezası verildi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi