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Haberler Gündem Son dakika deprem haberleri: Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlığa 93 tutuklama! - Güncel haberler
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Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlığa 93 tutuklama!

Depremin vurduğu Adana ile Hatay'da, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarına karıştıkları belirlenen 119 şüpheliden 93'ü tutuklandı, 26'sı da adli kontrolle serbest kaldı

Son dakika deprem haberleri: Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlığa 93 tutuklama! - Güncel haberler
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DHA

Kahramanmaraşlı merkezli 2 büyük depremin vurduğu Adana'da 13 bina yıkıldı, 148 bina da ağır hasar aldı. Birçok kişi, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti.

BOŞ BİNALARA GİRİP HIRSIZLIK YAPTILAR

DHA'da yer alan habere göre deprem korkusu yaşayanlar, yazlık ya da yayla evlerine sığındı. Bunu fırsat bilenler ise boş binalara girip, hırsızlık yapmaya başladı.

3'Ü KADIN 110 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çalışma başlatan polis ekipleri, hem devriye görevi yaptı hem operasyon düzenledi. Ekipler, 6 Şubat'tan bu yana 3'ü kadın 110 kişiyi tespit etti.

9 YAĞMACI DA YAKALANDI

Şüpheliler, belirlenen adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kentin girişinde önlem alan polis ayrıca Hatay'da 'yağma' suçuna karışan 9 şüpheliyi yakaladı.

93 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyete götürülen 119 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 93'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 26'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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