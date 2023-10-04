SON DAKİKA DEPREM: Hatay'da korkutan deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 4 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM: Hatay'da korkutan deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 4 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 4 Ekim Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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