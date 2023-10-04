Son dakika deprem: Hatay sarsıldı! 4 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Son dakika deprem: Hatay sarsıldı! 4 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Son depremler listesi, bugün Hatay'da yaşanan depremin ardından araştırılmaua başlandı. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri anbean paylaşıyor. İşte, 4 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...