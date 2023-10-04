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        Haberler Gündem Son dakika deprem: Hatay sarsıldı! 4 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Hatay'da endişelendiren deprem! 4 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşayanlar "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 4 Ekim 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 20:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:12
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        Son depremler listesi, bugün Hatay'da yaşanan depremin ardından araştırılmaua başlandı. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri anbean paylaşıyor. İşte, 4 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        HATAY 4.0 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından yayımlanan verilere göre 4 Ekim Perşembe günü saat 10:58'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak anbean kamuoyu ile paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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