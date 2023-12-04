Son dakika haberi: Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Son dakika deprem... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.42'de gerçekleşen deprem, 8.98 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, İstanbul başta olmak üzere Bursa ve Kocaeli gibi illerden de hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları
Son dakika deprem haberleri... İstanbul başta olmak üzere, Marmara Denizi'ne kıyısı olan birçok il deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Gemlik Körfezi olduğunu duyurdu. Deprem ile ilgili açıklamalar da peş peşe geliyor.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
İSTANBUL VE BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ
Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan hissedildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" paylaşımında bulundu.
İSTANBUL VALİLİĞİ: SAHA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde saat 10.42’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
İMAMOĞLU: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "İstanbul'da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.