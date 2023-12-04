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İSTANBUL VALİLİĞİ: SAHA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde saat 10.42’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "İstanbul'da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.