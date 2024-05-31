Kahramanmaraş 3.9 ile sallandı! 31 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Aktif fay hatları üzerinde bulunması sebebiyle deprem riski altında olan ülkemizde hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Son verilere göre; 31 Mayıs bugün sabah saatlerinde Kahramanmaraş 3.9 ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte, 31 Mayıs 2024 Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelindeki tüm depremler anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilerek kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, 31 Mayıs 2024 Cuma günü yaşanan son dakika depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ 3.9 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 05:32'de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.08 km derinliğinde gerçekleşti.
KOCAELİ'DE DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 03:43'te da Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 11.19 km olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ