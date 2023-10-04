Kahramanmaraş'ta deprem! 4 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 4 Ekim Çarşamba günü yaşanan depremler...
Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 4 Ekim Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kandilli verisi ile Kahramanmaraş'ta saat 04.10'da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
AFAD verisi ile Kahramanmaraş'ta 3 Ekim Salı günü saat 11.52'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SİİRT'TE DEPREM
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 3 Ekim 2023 Salı günü saat 14:04'te Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.