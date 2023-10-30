Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 30 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI (AFAD) tarafından alınan son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 30 Ekim Pazartesi Kandilli ve AFAD meydana gelen son depremler...
AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünenler, depremin büyüklüğünü, merkez üssünü, derinliğini, tarihi ve saatini yayınlanan son depremler listesinden öğrenebiliyor. İşte 30 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.