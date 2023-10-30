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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 30 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 30 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI (AFAD) tarafından alınan son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 30 Ekim Pazartesi Kandilli ve AFAD meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 21:08 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:08
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        AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünenler, depremin büyüklüğünü, merkez üssünü, derinliğini, tarihi ve saatini yayınlanan son depremler listesinden öğrenebiliyor. İşte 30 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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