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        Haberler Gündem Son dakika deprem listesi: 17 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Malatya ve Adana'da deprem! 17 Haziran AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Deprem kuşağında yer alması sebebiyle en önemli gündem maddelerinden biri deprem olan ülkemizin çeşitli bölgelerinde gün içerisinde sarsıntılar yaşanıyor. Sizler için son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bilgilerini haberimizde derledik. İşte, 17 Haziran 2024 Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 08:37 Güncelleme: 17.06.2024 - 08:37
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        Aktif fayları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde birçok sarsıntı yaşanıyor. Depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar için "Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 17 Haziran 2024 Cuma günü yaşanan son dakika depremler listesi...

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        MALATYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgiye göre; bugün 07.55'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 1.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 8.33 km olarak ölçüldü.

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        ADANA SALLANDI!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 07:23'te Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 1.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 7.57 km olarak belirlendi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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