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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ: Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 3 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler ekranı

        Son dakika deprem listesi: Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar 'az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu' sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesi, sarsıntıların saati, derinliği ve büyüklüğü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        3 Haziran 2026 tarihinde yaşanan sarsıntılar sonrası "Deprem mi oldu, nerede meydana geldi ve büyüklüğü kaç?" soruları araştırılıyor. Özellikle Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerine çevirdi. Depremin merkez üssü, şiddeti ve ardından yaşanan artçı sarsıntılara ilişkin en güncel bilgiler ile Türkiye genelindeki deprem hareketliliğinin ayrıntıları haberimizde...

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        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        3 Haziran depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        3 HAZİRAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        3 Haziran 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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