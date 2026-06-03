EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

3 Haziran depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.