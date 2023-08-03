Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA DEPREM | Malatya 4.3'le sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler Ağustos listesi

Malatya'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi 3 Ağustos Malatya 4.3 büyüklüğünde sarsıldı. Pötürge ilçesi merkezli depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmazken deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem sonrası ise gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 3 Ağustos listesi... Habertürk Giriş: 03.08.2023 - 08:15 Güncelleme: 03.08.2023 - 08:15 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







AFAD ve Kandilli son depremler 3 Ağustos listesi Maltya Pötürge'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca "Nerede deprem oldu?" sorusunun cevabı da merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 3 Ağustos listesi...

2 Şurada Paylaş!







MALATYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'te merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7.04 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ