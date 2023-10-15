Malatya Battalgazi'de deprem! 15 Ekim son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya Battalgazi'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 15 Ekim 2023 Pazar günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...
Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Malatya Battalgazi'de meydana gelen deprem ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 15 Ekim son dakika depremleri hakkında bilgiler...
MALATYA'DA DEPREM!
AFAD verisi ile saat 13.34'te Malatya Battalgazi'de 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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