Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından da tespit edildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ MALATYA HEKİMHAN!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bu akşam saat 17.50'de Hekimhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11.82 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Malatya'da yaşanan deprem sonrası Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası en çok araştırılanlar arasına girdi. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler tablosu:

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