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        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu? 13 Mayıs 2024 Pazartesi bugün Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Adana ve Denizli'de deprem! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gelmeye devam ediyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan depremlerin ardından sarsıntı hissedenler "Deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 13 Mayıs bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 08:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 08:02
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        Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de toplam diri fayların sayısı 485'e ulaşıyor. Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattı yer alan Türkiye'de deprem her zaman büyük bir risk oldu. Bu konuda endişe yaşayan vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yakından takip ediyor. İşte, 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü yurdumuzda yaşanan son dakika depremler listesi...

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        ADANA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:11'de Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 9.36 km olarak ölçüldü.

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        DENİZLİ 2.6 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 06:06'da Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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