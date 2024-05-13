Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de toplam diri fayların sayısı 485'e ulaşıyor. Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattı yer alan Türkiye'de deprem her zaman büyük bir risk oldu. Bu konuda endişe yaşayan vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yakından takip ediyor. İşte, 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü yurdumuzda yaşanan son dakika depremler listesi...