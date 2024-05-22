Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyuna duyuruluyor. Bizler de sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba son dakika depremler listesi...