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        Bursa ve Malatya'da deprem! 22 Mayıs bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberlerine hemen her saat yenileri ekleniyor. Türkiye ve komşu ülkelerinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listeleniyor. Hissedilen sarsıntıların ardından deprem endişesi yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 22 Mayıs 2024 bugünkü AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 08:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 08:00
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        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyuna duyuruluyor. Bizler de sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba son dakika depremler listesi...

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        MALATYA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:03'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 1.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.56 km olarak ölçüldü.

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        BURSA SALLANDI!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:41'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.3 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği ise 12.59 km olarak belirlendi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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